Sono migliaia le persone che protestano in Piazza Prefettura per chiedere che venga rilasciata l’autorizzazione necessaria affinché il Marrelli hospital, casa di cura per i malati oncologici, svolga la sua attività

Sarebbero un migliaio le persone che in Piazza Prefettura, a Catanzaro, stanno manifestando per chiedere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura del "Marrelli Hospital", la struttura sanitaria di Crotone che dovrebbe garantire assistenza ai malati oncologici.



I manifestanti, riuniti in piazza Prefettura, hanno bloccato corso Mazzini, paralizzando di fatto il centro citta', e chiedono di poter raggiungere la vicina sede di palazzo Alemanni, dove si trovano gli uffici del commissario per il piano di rientro dal debito sanitario.

Pochi giorni fa il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione, Riccardo Fatarella, ha scritto al commissario Scura per evidenziare che, a suo parere, non esisterebbero motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.

Per la Regione il Marrelli hospital può continuare a svolgere la sua attività

Un centinaio di manifestanti, assieme ad alcuni componenti della famiglia Marrelli, sono riusciti ad entrare nel palazzo dove ha sede l'ufficio del commissario Scura.

Tra le persone che presidiano la città anche il sindaco di Crotone, Peppino Vallone, il senatore Antonio Caridi, la consigliera regionale Flora Sculco e altri sindaci del Crotonese.



I manifestanti sono giunti in citta' a bordo di sedici pullman e diverse autovetture. Gran parte dei cartelloni di protesta rivolti al commissario per il piano di rientro dal debito sanitario e al suo vice, Massimo Scura e Andrea Urbani: "Scura e Urbani rispetto per la Calabria", "Scura e Urbani Checco Zalone della sanita' in Calabria".