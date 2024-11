Il consigliere regionale: ‘Rinunciare ad una struttura con prevalente attività oncologica ed ortopedica che a regime potrà occupare 170 collaboratori che si aggiungerebbero ai 200 già presenti è un’ipotesi senza senso e senza giustificazione’

‘In una regione in cui sempre più persone vengono colpite da mali quasi incurabili e in cui i pazienti e le famiglie sono costretti a difficoltosi viaggi della speranza, si assiste ad incomprensibili lungaggini sulle procedure di Autorizzazione all’esercizio di una clinica che potrebbe da un lato dare una risposta alla fortissima richiesta di buona sanità, frenando peraltro l’emigrazione sanitaria, e dall’altro offrire un’importante occasione di occupazione ai professionisti del settore’.



È quanto dichiarato dal consigliere regionale Nazzareno Salerno per ciò che riguarda la spinosa situazione relativa al Marrelli hospital.



‘Per ribadire la necessità di concedere al più presto l’Autorizzazione al Marrelli Hospital e per sostenere il diritto dei malati a curarsi nella propria terra, lunedì sarò anch’io in piazza Prefettura a Catanzaro alla manifestazione promossa per affermare l’esigenza di chiarezza su ciò che sta accadendo attorno al Marrelli Hospital. Le ultime notizie riguardanti la prosecuzione di un atteggiamento temporeggiatore, motivato dalla prossima adozione da parte dei commissari di un decreto di aggiornamento della rete ospedaliera contenente la nuova programmazione sanitaria in termini di Posti Letto e di fabbisogni assistenziali, paiono confermare quella che sempre di più assomiglia ad una strategia per tenere sospesa la situazione esistente.



Rinunciare ad una struttura ad indirizzo polispecialistico medico-chirurgico con prevalente attività oncologica ed ortopedica, che potrebbe rappresentare una prima soluzione rispetto alle esigenze dei pazienti e che a regime potrà occupare 170 collaboratori che si aggiungerebbero ai 200 già presenti che lavorano con il Gruppo aziendale è un’ipotesi senza senso e senza giustificazione. Mettere in campo tutte le azioni lecite a sostegno di una giusta causa – conclude - è un dovere al quale non ci possiamo sottrarre'.