Il presidente della Regione risponde alle critiche giunte nelle ultime ore dagli ordini dei camici bianchi provinciali e da diverse sigle sindacali: «Sono pronto a incontrarli e ad assumere professionisti calabresi e italiani, ma ai bandi per adesso non partecipa nessuno»

«Leggo con molta attenzione i commenti in merito all’accordo di cooperazione che la Regione Calabria ha siglato con il governo cubano per la fornitura di servizi medici e sanitari». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che risponde alle critiche sui medici cubani che verranno impiegati in Calabria giunte dai sindacati dei medici.

«In queste ore sto ricevendo tantissimi attestati di stima e condivisione per questa iniziativa - l’intesa con il Paese caraibico è stata possibile anche grazie alla collaborazione con il ministero della Salute -, la comprensione per il momento e la situazione che stiamo vivendo del presidente Fnom Filippo Anelli, la richiesta di un incontro da parte dei rappresentanti sindacali calabresi - con i quali sarò felice di confrontarmi, come spesso ho fatto in questi primi mesi del mio mandato -, e poi persino le opposizioni in Consiglio regionale, che ben conoscono la nostra realtà, non hanno potuto attaccare frontalmente l’arrivo di nuovi medici per supportare il nostro sistema sanitario: “Ben vengano i medici cubani per tamponare le emergenze”, si legge nella prima riga di una dichiarazione firmata dai consiglieri del Pd».

«Allo stesso tempo – continua Occhiuto - ho ricevuto alcune critiche, soprattutto da parte dell’Ordine dei medici di alcune province della Calabria e da alcune associazioni di categoria dei sanitari. Anche nei loro confronti utilizzerò lo stesso approccio attuato con i sindacati: sono pronto ad incontrali e a confrontarmi».

«Ribadisco quanto dichiarato ieri. Qui nessuno vuole mettere da parte i medici italiani o calabresi. Anzi, siamo pronti ad assumerli, e a tempo indeterminato. Ma nel nostro Paese e in Calabria in particolare, in questo momento, c’è un’oggettiva difficoltà a reperire e ad assumere medici. La Regione ha fatto bandi e manifestazioni di interesse, e tutti sono andati deserti».

«Alcuni mi chiedono interventi strutturali? Bene, li stiamo facendo – aggiunge il presidente della Regione - ma il sottoscritto è commissario alla sanità della Calabria da nove mesi, e in così poco tempo non si può cambiare radicalmente una situazione di degrado incancrenita da 12 anni di commissariamento».

«Dall’inizio del mio mandato abbiamo programmato gli investimenti da fare con il Pnrr, abbiamo fatto investimenti in nuove tecnologie, abbiamo deciso di riaprire tre ospedali - Cariati, Trebisacce e Praia a Mare - e accelerato la costruzione di altri due - Sibaritide e Vibo Valentia -, stiamo procedendo spediti per la ricognizione del debito, per i Piani dei fabbisogni delle Aziende sanitarie e ospedaliere, abbiamo ripreso ad assumere a tempo indeterminato, stiamo intervenendo sulle leve contrattuali per rendere più attraenti i nostri concorsi e per incentivare la partecipazione di giovani e meno giovani da tutta Italia, abbiamo stipulato accordi con diverse Università per assumere gli specializzandi del terzo anno, e ho dato disposizione ai commissari di trattenere i pensionandi che chiedono esplicitamente di rimanere in servizio».

«Ma mentre il mio governo regionale approva le riforme per far voltare pagina alla sanità della Regione, abbiamo il dovere - con ogni mezzo - di gestire l’emergenza e garantire cure, prestazioni, servizi, e assistenza territoriale, senza chiudere reparti o ospedali a causa della carenza di personale».

«Ecco perché abbiamo sottoscritto questo importante accordo con i medici cubani, per avere un aiuto concreto e immediato, e per non togliere nulla ai pazienti calabresi».

«Qualcuno polemizza sui costi? Con l’intesa firmata ieri la Regione spenderà 4.700 euro al mese per ogni medico. In media un medico nel nostro Paese costa alla propria azienda sanitaria circa 6.700 euro al mese».

«Infine l’aspetto normativo dell’Accordo con il governo cubano, intesa che naturalmente rispetta la legislazione italiana in materia. A quanti non hanno prestato attenzione al tema, ricordo che l’articolo 6 bis del decreto legge 105/2021 (proroga delle deroghe delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie) ha spostato al 31/12/2022 il termine per il reclutamento e impiego in attività professionali sanitarie del personale medico extra Ue, così come era possibile durante l’emergenza pandemica».

«Per cui per un periodo di tempo limitato - mentre stiamo predisponendo gli interventi strutturali idonei a fornire a regime soluzioni definitive alle criticità - ci avvarremo degli strumenti contingenti che consentono l’utilizzo di personale medico straniero o dei professionisti che abbiano conseguito il loro titolo all’estero, come prevedono sino a tutto il 2023 e oltre le disposizioni legislative straordinarie».

«E proprio sulla base di questi presupposti di legge, nell’ambito dell’emergenza sanitaria che interessa la Regione Calabria, è stato adottato il decreto 3210 del 24 marzo 2022 che istituisce l’elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori socio sanitari che hanno conseguito il titolo all’estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute».