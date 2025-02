I cittadini del Tirreno cosentino potranno scrivere un biglietto con proposte e suggerimenti e inserirlo in un’apposita scatola che farà il giro dei tre ospedali della costa: quelli di Paola, di Cetraro e di Praia a Mare. È l’iniziativa dell’associazione “Fratello cuore onlus”, presieduta da Francescantonio Rosselli, medico cardiologo in servizio al reparto di Cardiologia dell’ospedale San Francesco. «Questi messaggi – dice ai nostri microfoni - verranno raccolti in un contenitore che io ho chiamato “scatola delle proposte”, che serve ad individuare le priorità sulle criticità della sanità nel nostro territorio. Questa scatola, poi, verrà consegnata al nostro presidente Roberto Occhiuto», che è anche commissario ad acta della sanità calabrese.

Nel Tirreno cosentino la battaglia per la sanità passa anche attraverso piccoli gesti, come una scatola per raccogliere biglietti con suggerimenti, ma anche denunce e segnalazioni.

Cardiologie aperte 2025

«Logicamente – continua Rosselli -, questo non è altro che un atto di buon auspicio affinché le cose possano andare bene nel nostro sistema sanitario, nel Tirreno ma anche in tutta la Calabria. Inviteremo il presidente Occhiuto a far parte della nostra associazione come membro onorario».

L’originale iniziativa si inserisce all’interno della campagna nazionale "Cardiologie Aperte 2025", a cui anche quest’anno ha aderito il reparto di Cardiologia dello spoke Cetraro-Paola, diretto da Maria Teresa Manes. Dal 10 al 16 febbraio, i presidi aderenti aprono le porte ai cittadini per fornire materiale e informazioni utili ai cittadini nell’ambito della prevenzione sulle malattie cardiovascolari. La onlus del dottor Rosselli sarà direttamente coinvolta nella campagna di sensibilizzazione e sarà affiancata dai volontari dell’associazione “Amici del cuore” di Paola.

La onlus “Fratello cuore”

“Fratello cuore”, che ha sede a Belvedere Marittimo, è una onlus che da circa 24 anni opera sul territorio ed è associata al Conacuore di Modena. «La nostra associazione – aggiunge Rosselli - è stata e sarà sempre vicina al paziente cardiopatico, fragile o disagiato».

La onlus sarà direttamente impegnata nella campagna di sensibilizzazione “Cardiologie Aperte 2025”. «Colgo l'occasione per fare gli auguri alla nostra direttrice, la dottoressa Maria Teresa Manes, perché quest'anno saranno sei anni del suo primariato nella nostra struttura. Voglio rivolgere i miei complimenti per quello che è riuscita a fare, ha rivoluzionato il nostro reparto di Cardiologia».