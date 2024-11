Una grave carenza del servizio di Pediatria di Base nei comuni della Locride. È quanto denuncia un gruppo nutritissimo di genitori (mille solo nel comune di Siderno) in una lettera inviata all’Asp e ai sindaci del territorio, per evidenziare «la criticità ed il forte disagio determinato dalla circostanza che nei Distretti dell’Asp di Reggio Calabria, ormai da tempo, non sono bandite le zone carenti di Pediatria, nonostante la grave carenza di tale figura professionale conseguente alla cessazione dal servizio di pediatri di libera scelta per raggiunti limiti di età».

«Nell’inerzia e nell’indifferenza dell’Asp che ha omesso di procedere con l’espletamento delle attività necessarie alla nomina ed all’inserimento di nuovi pediatri – scrivono le famiglie della Locride – è progressivamente aumentato il numero di assisti presso i pediatri già in attività, con conseguente notevole sovraccarico di lavoro per gli stessi ed, è lecito ritenere, disagio per gli stessi assistiti».

