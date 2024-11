«Quello che sta accadendo è di una gravità inaudita». È veemente la denuncia del sindaco di Sellia Marina, Francesco Mauro che, nelle scorse ore, ha indirizzato un appello al presidente della Regione Calabria nonché commissario della sanità, Roberto Occhiuto, al direttore dell’Asl di Catanzaro Medicina d’urgenza e pronto soccorso, Cosimo Francesco Zurzolo e per conoscenza al prefetto Maria Teresa Cucinotta, per stigmatizzare la mancanza di un medico nella postazione territoriale del 118.

«La postazione Suem 118 di Sellia Marina in questi giorni non risulta essere medicalizzata contrariamente alle deliberazioni dell'Asp di Catanzaro. Ciò – denuncia il primo cittadino - è di una gravità inaudita».

Entrando nel dettaglio, il sindaco spiega: «Si sono verificati incidenti mortali e richieste di soccorso cui è intervenuta l'ambulanza senza medico e con solo autista e personale infermieristico. Personale infermieristico che, per protocollo, assolutamente non può garantire il completo intervento d'urgenza. In più occasioni – fa rilevare Mauro- è dovuto intervenire l'elisoccorso, allertato dal personale dell'ambulanza o dalle forze dell'ordine, con ulteriore perdita di tempo prezioso per il soccorso».

Per il primo cittadino «non garantire il soccorso d'urgenza, con la presenza del medico in ambulanza, tra l'altro nel nostro bacino di utenza ove in questo momento risiedono centinaia di migliaia di cittadini e Turisti, è mettere a serio rischio la salute e la vita di tante persone». Da qui la richiesta di un tempestivo intervento: «A tal fine, faccio un accorato appello alla sensibilità del presidente della Regione Roberto Occhiuto, in qualità di commissario straordinario della Sanità in Calabria, ed al dottor Zurzolo responsabile del Servizio, di fare luce a quanto sta accadendo in questi giorni al Suem 118 di Sellia Marina e di rimediare con soluzioni urgenti ed adeguate, tali da garantire la presenza del medico in ambulanza e quindi il Soccorso d'urgenza».