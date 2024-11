Per l’Asp di Cosenza nominato Raffaele Mauro. Angela Caligiuri guiderà invece l'Azienda sanitaria di Vibo. Per l’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria e per quella sanitaria di Catanzaro passano da commissari a dg Frank Benedetto e Giuseppe Perri. Confermato Sergio Arena commissario a Crotone

