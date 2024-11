Il presidente della Regione nuovamente durissimo contro la struttura commissariale formata da Scura e Urbani sul piano della rete ospedaliera

L'adeguamento della rete ospedaliera calabrese sarebbe avvenuto senza concordare nulla con la Regione. Questa la motivazione che ha condotto nuovamente Oliverio ad attaccare il commissario Scura, chiedendo nuovamente un intervento governativo per contenere una struttura commissariale che agisce in totale autonomia.

"Adesso basta. E' molto grave - prosegue - che si approvi l’adeguamento della rete ospedaliera regionale agli standard del Piano sanitario nazionale 2014-2016 senza alcun confronto con la Regione. La rete ospedaliera è atto programmatorio di primissimo livello e costituisce l’ossatura strategica per un rilancio del Sistema sanitario calabrese. Non è accettabile, pertanto, che ciò avvenga in sfregio alle Istituzioni democratiche regionali».«Rappresenterò nell’immediatezza al Ministro della Salute Lorenzin - conclude Oliverio - questo ennesimo atto provocatorio dei Commissari»