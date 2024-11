Scongiurati in questo modo i 57 licenziamenti dei lavoratori in esuberi. La struttura sanitaria del gruppo iGreco avrà 49 posti letto in più

La capacità imprenditoriale del gruppo iGreco, la loro solidità finanziaria e la puntualità nel pagamento delle spettanze ai dipendenti, merce rara al giorno d'oggi, hanno giocato un ruolo determinante nella partita dell’assegnazione di nuovi posti letto accreditati alla struttura sanitaria della Madonna della Catena, insieme al lavoro diplomatico e di mediazione del Prefetto Gianfranco Tomao e dei sindacati, e alla buona volontà sia del commissario Scura, sia del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Raffaele Mauro.



La casa di cura con sede a Laurignano, dunque avrà 49 posti letto in più, certificati dal fabbisogno espresso dall'Asp per il distretto sanitario Cosenza-Rogliano-San giovanni in Fiore. L'iter procedurale in questo senso è stato avviato per giungere in tempi brevi, entro martedì prossimo 20 dicembre, alla emanazione del decreto.





L’incubo del licenziamento: la rabbia dei dipendenti della struttura “Madonna della Catena”



In tal modo saranno scongiurati i 57 licenziamenti dei lavoratori in esubero. Una vicenda lunga e travagliata, quella della Madonna della Catena, con momenti di estrema tensione, che per fortuna, una volta tanto, sembra avviata verso una conclusione positiva.