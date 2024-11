Vaglio Lise scelta come nuova area nevralgica e di interscambio per la nascita del nuovo ospedale calabrese

Questa mattina il Presidente Oliverio in visita all’Annunziata di Cosenza , davanti al personale medico e alla presenza di alcuni esponenti del Pd cosentino, annuncia il nuovo piano di fattibilità dell’ospedale. L’opera, di cui ci sono già le risorse, verrà realizzata entro la fine del governo Oliverio.

Si conclude la prima fase di un percorso già formalmente annunciato. Un impegno assunto in modo pubblico di fronte alla Calabria e ai cosentini. Il presidente della regione, Mario Oliverio, presenta all’ospedale Annunziata di Cosenza, lo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo contenitore ospedaliero, garantendo il potenziamento dei servizi sanitari con l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici e l’immissione di nuovo personale nella rete della sanità.

Per quanto riguarda il problema della copertura finanziara, Oliverio rassicura che le risorse ci sono e l’opera verrà fatta entro la fine del suo mandato.

Il sito, verrà scelto in un’area della città di Cosenza, in cui il verde si coniuga bene con i servizi. Per questo, a gran voce, il governatore, propone come allocazione ospedaliera, Vaglio Lise. Confermando di aver avuto durante un consiglio comunale a Cosenza l’ok da parte di molti consiglieri, ma mai un nessun progetto dall’ex sindaco architetto, Mario Occhiuto.

Rossana Muraca