Il sindaco di Cosenza replica alla lettera aperta del governatore Oliverio e chiede alla Regione di concentrarsi sulle sue competenze, di impostare un 'progetto complessivo di riqualificazione dei servizi sanitari'.

“Di ben altre priorità, in materia di sanità calabrese, hanno bisogno oggi i cittadini, che non di assistere allo strumentale botta e risposta su un nuovo ospedale. E’ questo un refrain che, puntualmente, si ripresenta a ridosso di una campagna elettorale”.





Lo afferma il sindaco Mario Occhiuto in merito, appunto, alla riapertura del dibattito sulla neo costruzione di un ospedale a Cosenza che il governatore della Calabria Mario Oliverio vorrebbe far sorgere nella zona di Vaglio Lise, nonostante la scelta del sito, per il principio costituzionale della sussidiarietà, spetti al Comune.





“Tutti auspichiamo una più moderna struttura per il nostro nosocomio, riferimento per l’intera Provincia – aggiunge il Sindaco – ma ciò non può e non deve diventare argomento utile ad avviare una propaganda per fini elettorali. La Regione, va ricordato, è l’Ente a cui spetta il compito di programmare e soprattutto definire contenuti in termini progettuali. Prima ancora di dibattere sull’ubicazione dell’ospedale, dunque, occorre affrontare una discussione senza dubbio più urgente che è quella che riguarda la qualità dei servizi e delle prestazioni che, purtroppo, sul piano territoriale continuano a diminuire vertiginosamente. Com’è noto, dalla Calabria nel 2016 si è costretti a partire per andare a curarsi altrove, con un aggravio economico notevole per le stesse casse regionali. Ciò che serve, prima di realizzare una struttura ex novo, è un progetto complessivo di riqualificazione dei servizi sanitari. Utilizzare la salute delle persone in campagna elettorale – conclude Mario Occhiuto – mi pare improprio e inopportuno. Solo dopo aver effettivamente riqualificato un ambito, quello sanitario, che sul nostro territorio presenta una serie di criticità, potrà essere giusto aprire una discussione con gli enti che hanno il compito specifico di localizzare il sito ospedaliero”.