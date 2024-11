«Entro 90 giorni avremo il progetto per nuovo Ospedale Vibo Valentia». Lo rende noto il governatore Roberto Occhiuto che in una nota stampa spiega: «È stato emesso l’ordine di servizio per l’avvio della progettazione esecutiva del nuovo Ospedale di Vibo Valentia, un passo avanti decisivo per la realizzazione di una struttura sanitaria che la Calabria aspetta da ormai troppi anni.

Il provvedimento odierno – evidenzia il governatore- fa seguito all’emanazione del decreto che in qualità di commissario ad acta per la sanità avevo firmato lo scorso 5 aprile 2022 per approvare il Piano economico finanziario di riequilibrio e lo schema di contratto aggiuntivo della concessione».

Con un successivo decreto, «datato 13 aprile, il Settore edilizia sanitaria ed investimenti tecnologici del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari della Regione ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo del nuovo Ospedale, nelle more della iscrizione nel Bilancio regionale delle risorse finanziarie programmate con la delibera Cipe 22 dicembre 2021».

«Il cronoprogramma procedurale prevede – anticipa il presidente Occhiuto - la redazione e consegna del progetto esecutivo del nuovo Ospedale entro 90 giorni dall’emissione dell’ordine di servizio firmato oggi: Una decisa accelerazione per un progetto nel quale la Giunta crede fermamente».