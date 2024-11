I coordinatori regionali Laudini e Scandale rinnovano l'invito al sit in che si terrà mercoledì 10 maggio davanti la Cittadella per manifestare tutto il loro malcontento «per quello che accade nelle Ao e Asp provinciali che sono "mangiatoia" degli amici degli amici nel silenzio assoluto del presidente»

«Il Si Cobas Calabria annuncia Manifestazione pubblica presso la Cittadella Regionale a Catanzaro mercoledì 10 maggio, dalle ore 10 saremo presenti nel piazzale adiacente l’ingresso del palazzo regionale per far sentire la voce dei lavoratori che da troppo tempo si sentono traditi da questa gestione POLITICA della sanità pubblica calabrese». Lo scrivono in una nota i coordinatori regionali Si Cobas Calabria Roberto Laudini e Simone Scandale.

«Il presidente Roberto Occhiuto che è anche commissario ad acta da tempo a disatteso le idee del popolo calabrese che chiede di avere una sanità pubblica che possa funzionare bene e invece il nostro commissario si dedica a Sanibook (già denunciato e diffidato in due occasioni) e pensa a fare perennemente campagna elettorale sparando a zero sulla nostra sanità».

«Giorno 10 maggio saremo ancora una volta lì a manifestare tutto il nostro malcontento per quello che accade nelle aziende ospedaliere e Asp provinciali che sono MANGIATOIA degli amici degli amici nel silenzio assoluto del presidente Occhiuto», prosegue la nota.

«Chiediamo alla popolazione tutta di unirsi alla lotta perché la carenza di personale e di strutture sanitarie reca danno a tutta la popolazione che è costretta ad usare una sanità con mille problemi, il Si Cobas Calabria sta portando avanti in questi anni una guerra dura, ovvero bucare il muro di gomma intorno la sanità pubblica calabrese. Tutti in Cittadella regionale giorno 10 maggio 2023 dalle ore 10 per cambiare il corso degli eventi e ripristinare una nella Sanità pubblica efficiente», concludono Laudini e Scandale.