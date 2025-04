"L'ospedale di Catanzaro, così come l'ospedale di Reggio e l'ospedale di Cosenza, si farà e avrà le risorse necessarie perché si faccia". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, commissario per la sanità calabrese e per l'emergenza ospedaliera, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa, con riferimento al progetto di costruzione del nuovo ospedale di Catanzaro, al centro del dibattito politico nelle ultime settimane.

"Farò presto un incontro con la mia maggioranza, poi - ha proseguito Occhiuto - faro' un incontro con il prefetto e tutti gli attori coinvolti nella costruzione del nuovo ospedale: ci sono già 86 milioni che ci permettono di partire con il bando per la progettazione, dopo aver individuato dove farlo, cosa che vorrei fare insieme agli attori coinvolti, al Comune, agli altri decisori locali".

"Per la verità - ha sostenuto il presidente della Regione Calabria - ne avevo parlato già tempo fa con il sindaco di Catanzaro e mi sembrerebbe più ragionevole che l'ubicazione dell'ospedale fosse prossima all'area di Germaneto, anche perché in tutt'Italia ormai gli ospedali si fanno fuori dal centro delle città: potrei anche decidere da solo perché i poteri dell'ordinanza me lo consentono ma sarò disponibile a verificare con il Comune, la Provincia, gli altri attori coinvolti dove è più utile farlo.

Io chiaramente cercherò di spiegare le mie ragioni, ma sarò sensibile a confrontarmi con le ragioni degli altri. Inoltre, ho già chiesto al direttore generale dell'Inail di ricaricare nei nuovi finanziamenti le risorse necessarie per l'ospedale di Catanzaro. Stiamo procedendo nella maniera più ordinata possibile".