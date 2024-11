Nel corso della striscia quotidiana di approfondimento targata LaC, il direttore sanitario dell'Asp di Cosenza ha fatto il punto sulla "rinascita" dell'ospedale ionico. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni che da anni si battono per il nosocomio e che, assicurano, continueranno a vigilare

I tasselli si stanno mettendo al loro posto. Ma c’è ancora da fare. Eppure, per tutti, il bicchiere è mezzo pieno. L’ospedale “Cosentino” di Cariati, dopo l’allestimento del nuovo Pronto soccorso, è destinato a vivere presto nuova vita. E nuovi servizi a vantaggio dai tantissimi utenti che, soprattutto in estate, si triplicano. A Dentro la Notizia, il format a cura della redazione giornalistica di LaC e condotto da Pier Paolo Cambareri, è tornato il tema del rilancio delle ambizioni sociali di un territorio, il basso Ionio cosentino, che vuole interconnettersi con il resto della provincia rivendicando diritti e non certo favori.

Ospiti dell’inviato Salvatore Bruno, il direttore sanitario dell’Asp Martino Rizzo, la nuova responsabile del reparto Maria Valenti e il rappresentante dell’associazione Le Lampare, il consigliere comunale Mimmo Formaro, che insieme ad altre associazioni e numerosi cittadini ha dato vita a una battaglia intrapresa nel 2020 con l’occupazione di un’ala della struttura sanitaria e che, ha spiegato «prosegue tuttora» per mantenere alta l’attenzione delle istituzioni sulla dotazione di servizi così come promesso. In collegamento Skype, Nicodemo Capalbo, della Nursind infermieri.

Gli aspetti positivi: a breve l’atto aziendale farà piena chiarezza sul futuro del presidio. E lo stesso Rizzo ha anticipato qualcosa: saranno allestiti 20 posti letto per le acuzie e verranno attivati definitivamente il Day hospital di cardiologia, il Day surgery di Chirurgia, verrà assicurato il blocco della medicina tradizionale. La struttura sarà riconosciuta a tutti gli effetti come ospedale di Comunità e quindi beneficerà anche di ulteriori servizi a corredo del reparto di prima emergenza, il Pronto soccorso appunto.

I nodi da sciogliere, invece: la definizione del sistema di elisoccorso, il reclutamento di personale e il potenziamento in vista dell’estate. Temi sui quali i protagonisti della puntata hanno comunque fornito rassicurazioni anche alla luce della grande attenzione che il presidente della Regione e commissario alla Sanità Roberto Occhiuto sta manifestando verso questa realtà. Non è un caso che sia stato proprio Occhiuto a rilanciare l’appello di Roger Waters dei Pink Floyd collegando quel monito agli atti prodotti sotto la sua gestione. Un appello reso possibile proprio dalla grande tenacia con cui Le Lampare e altre associazioni hanno combattuto una battaglia per portare il “Caso Cariati” al centro del confronto nazionale con i risultati che, ora, gli utenti iniziano a toccare con mano.

