La nomina è giunta al termine delle procedure concorsuali espletate dall'Azienda ospedaliera

Nominato il nuovo primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Cosenza. Si tratta del professor Michele Morelli, nominato a conclusione delle procedure concorsuali espletate dall'Azienda ospedaliera.

"Giovane, professionalità brillante – si legge in una nota - Morelli vanta un curriculum di tutto rispetto. Professore associato all'Università Magna Graecia di Catanzaro è esperto nel campo della ginecologia oncologica. Laureatosi nel 1995 all'Università di Reggio Calabria con lode, ha conseguito la specializzazione in ostetricia e ginecologia all'Università di Catanzaro, col massimo dei voti, dove poi ha intrapreso la carriera scientifica, come ricercatore, occupandosi di diagnosi e prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile, di chirurgia ginecologica oncologica maggiore e laparoscopica".

Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Achille Gentile: "Il professor Morelli - ha detto in una dichiarazione - è un figlio di Calabria che torna nella sua cittàà natale a dirigere un reparto che adesso ha tutte le condizioni per poter diventare polo d'eccellenza specialistica. Con questa nomina si completa l'organico del Dipartimento Materno infantile e del reparto Ostetricia e Ginecologia del nostro ospedale. Quella del prof. Morelli è una nomina della quale siamo orgogliosi perché è una personalità scientifica, oltre che medica, che, ne siamo sicuri, saprà e potrà fare la differenza. L'obiettivo che ci prefiggiamo è quello di diminuire, sin dal breve periodo, l'emigrazione sanitaria e far diventare l'Hub di Cosenza centro di riferimento regionale nel settore specifico. Siamo sicuri che il team medico guidato dal prof Morelli - ha concluso Gentile - saprà restituire al presidio la centralità che merita, imponendolo come polo d'eccellenza".