«Credo sia più importante vedere presto l’inizio dei lavori. Sono abbastanza convinta che ce la faremo, perché stiamo rispettando la tabella di marcia in maniera corretta». Così il commissario dell’Asp di Reggio Calabria Lucia Di Furia, ospite a Gerace di un incontro pubblico promosso dal gruppo di minoranza guidato dall’ex sindaco Pino Varacalli sul futuro dell’ospedale cittadino, consegnato 27 anni fa ma mai entrato in funzione.

Adesso il nuovo assetto sanitario prevede la riconversione della struttura in ospedale di comunità attraverso 2 milioni e 600 mila euro dai fondi del Pnrr. Una importante svolta per la struttura geracese che da anni è in attesa di un uso adeguato, come ha sottolineato l’ex sindaco e attuale capogruppo di opposizione Varacalli. «Questa credo che sia l’ultima opportunità – ha evidenziato - ci auguriamo di presentare questa relazione nei tempi previsti. Ci siamo prodigati affinchè non si perda questa occasione».

Il progetto di restyling prevede il recupero di due padiglioni dell'edificio di largo Piana, all'ombra dei borghi più belli d'Italia. «Sono state effettuate delle verifiche dei progettisti selezionati da Invitalia, gli ordini di acquisto e firmato il contratto con tanto di assicurazione – ha evidenziato il commissario reggino - Entro maggio avremo le prime realizzazioni che ci daranno l’idea di cosa si andrà a fare. Ad essere riconvertita non sarà tutta la struttura».