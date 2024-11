Il reparto di Oncologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria è stato oggetto di un'inchiesta dopo la denuncia di uno dei medici del reparto. Nelle sue osservazioni il Gip spiega che veniva «gestito come fosse cosa loro» dall’ex primario Pierpaolo Correale e dal suo vice Rocco Giannicola. Il clima all'interno del reparto reggino era fatto di «minacce» e «sperimentazione fraudolenta».

Le osservazioni del Gip

La domanda cautelare valutata dal Gip, infatti, è frutto delle articolate indagini svolte dai Nas su alcune «condotte delittuose». Indicative di una gestione gravemente illecita, superficiale e non ortodossa delle funzioni pubbliche connesse all’esercizio della professione medica da parte dei principali indagati, primario e vice primario. Una strumentalizzazione delle risorse pubbliche rispetto al perseguimento di interessi privati. Unitamente ad un’applicazione ondivaga e discrezionale dei protocolli terapeutici, in modo tale da mettere a rischio la salute dei pazienti ivi ricoverati».

L’origine delle indagine

Tutto ha avuto origine dalla denuncia in Procura di uno dei medici del reparto. Il professionista che ha dichiarato come «I dottori che non sono d'accordo a somministrare le terapie indicate da Correale vengono minacciati. La "sperimentazione fraudolenta" viene eseguita su tutti i pazienti. Ci sono stati pazienti, ormai moribondi, ai quali viene comunque somministrata la chemioterapia, senza alcuna utilità anzi è controproducente tanto da portare alla morte per tossicità». Il medico che ha deciso di sporgere denuncia dando avvio alle indagini ha, inoltre, ribadito che «Vi è un uso costante di sperimentazioni fraudolente e di farmaci non previsti. Inizialmente solo il Giannicola copriva il Correale, mentre altri medici, solo dopo minacce o nella speranza di gratificazioni, hanno ceduto alle pratiche del primario. Le minacce consistevano in licenziamenti e trasferimenti. Correale diceva di essere molto vicino al Dott. Benedetto, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera».