Ha suscitato non poco dibattito la puntata della trasmissione targata Lac, “Dentro la notizia”, focalizzata sull’ospedale di San Giovanni in Fiore. Al centro del format, condotto da Pasquale Motta, la vicenda surreale del nosocomio sito in provincia di Cosenza privato dei suoi reparti più importanti e di medici. A intervenire sui social, anche il sindaco Rosaria Succurro che ha commentato: «Basta con la faccia tosta e l’ipocrisia degli avversari politici. L’ospedale di San Giovanni in Fiore – afferma - era stato ridotto all'osso e noi lo stiamo rilanciando con pazienza e coraggio, grazie all'ascolto del presidente Roberto Occhiuto, che sulla sanità ci ha messo faccia, cuore e testa».

Il post social del sindaco Succurro

Il nosocomio, che vanta una storia dignitosa, sta vivendo un lento ma progressivo declino. Servizi carenti che si ripercuotono inevitabilmente sul diritto alla salute dei cittadini. E sono state le associazioni, i comuni cittadini, ma anche gli esponenti politici a raccontare l’involuzione del sistema sanitario locale. Chiara, la posizione della prima cittadina che non ha mancato di evidenziare: «Chi c'era prima – scandisce - aveva spinto per lo smantellamento della sanità locale, fatto chiacchiere, perso tempo e perfino attivato consulenze inutili e costose». Per rivedere la puntata di Dentro la notizia, clicca qui.