«Con i primi tre ricoveri registrati ieri, il reparto di Medicina del presidio ospedaliero di Trebisacce torna ufficialmente in funzione. Con l’attivazione di 21 posti letto ordinari e 4 in day hospital si concretizza ulteriormente il progetto di riapertura del Chidichimo». È quanto fa sapere il presidente della terza commissione sanità del Consiglio regionale Pasqualina Straface, esprimendo «soddisfazione per questa importante opportunità che tutto il territorio può finalmente festeggiare».

L’attivazione dei codici per il ricovero e la dismissione dei pazienti fa seguito alla deliberazione del direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza avvenuta esattamente un mese fa.

«Grazie all’attenzione e all’impegno mai venuto meno del commissario e presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto – continua – la possibilità di potersi curare all’interno del nosocomio trebisaccese diventa finalmente realtà. Così come reale sarà presto il funzionamento di altri reparti e servizi».

«Nei prossimi giorni – aggiunge Straface – inizieranno anche i lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso e della sala operatoria del reparto di Chirurgia, che al termine dei lavori disporrà di 12 posti letto e 4 posti in day surgery. Trattandosi di lavori di rifacimento ex novo, il servizio del Pronto Soccorso, in particolare, sarà trasferito temporaneamente in un’altra ala dell’ospedale».