Sono stati consegnati questa mattina dall’Asp di Catanzaro i lavori per la realizzazione del nuovo padiglione Malattie Infettive adiacente l'ospedale "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme. Oggi, infatti, sono state espletate le procedure per iniziare i lavori per la costruzione di un padiglione dedicato ad un Pronto Soccorso Covid, con 12 posti letto, di cui 6 di terapia intensiva e 6 di terapia sub-intensiva per le malattie infettive nell’area dell’ospedale lametino. I dettagli sono contenuti in una nota stampa dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.

«Grazie ad un finanziamento straordinario Lamezia Terme avrà, a breve, a disposizione una nuova struttura, moderna e funzionale per implementare le capacità assistenziali. La realizzazione del padiglione costerà circa 6 milioni di euro. L'opera – si legge nel comunicato stampa - era stata finanziata durante il periodo del Covid ma, dopo l'approvazione, il progetto rimase sulla carta; nel 2024 è stato possibile recuperare il finanziamento e procedere con l’avvio dei lavori».

La struttura sorgerà nei pressi dell’ingresso principale, con un tunnel di collegamento al presidio ospedaliero. Alla consegna dei lavori erano presenti il direttore sanitario dell'Asp Antonio Gallucci, il direttore del Dipartimento Servizi Josè Francisco Aloe, il responsabile dell'Ufficio tecnico Maurizio Benvenuto e i responsabili dello Studio Cartolano di Roma, che si è aggiudicato i lavori.