Accessi in aumento al Grande ospedale metropolitano. I casi attivi in provincia sono 400. Una circolare dell’Asp con i comportamenti da evitare per limitare i contagi

È un trend nazionale che si conferma anche in Calabria. E la provincia di Reggio Calabria non fa eccezione. Si torna a fare i conti con il Covid. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato l’aumento del numero di accessi all’ospedale di Catanzaro e nel territorio della Sibaritide. Numeri per i quali non si può parlare di emergenza: il quadro, però, viene monitorato dalle autorità sanitarie.

Anche Reggio fa i conti con un aumento che, se ancora non preoccupa, è comunque significativo. Bastano pochi dati a far comprendere la situazione nella nostra provincia.

Sono 35 i ricoveri nelle ultime settimane

Negli ultimi 15 giorni sono 8 i decessi per Covid. Si tratta di persone anziane con comorbidità ma è un dato importante considerando che i decessi si erano pressoché azzerati. Inoltre, al Grande Ospedale Metropolitano sono fissi 35 ricoveri nelle ultime settimane. Una situazione al momento sotto controllo considerando che si tratta di una sintomatologia blanda che non ha richiesto in alcun caso l’intervento della terapia intensiva. Si tratta, ad oggi, di oltre 400 casi attivi in provincia ma è un dato che, come anticipato, non essendo più obbligatorio fare tamponi, potrebbe chiaramente essere superiore.

Proprio in virtù di questa recrudescenza di casi e con le festività natalizie alle porte che, come noto, porteranno notevoli incontri e contatti familiari e non solo, l’Asp reggina ha emanato una circolare con i comportamenti da adottare per evitare la diffusione di eventuali contagi. Continua a leggere su ilReggino.it.