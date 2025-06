La Regione Calabria ha compiuto un passo significativo verso l’implementazione dello screening neonatale per la diagnosi precoce dell’atrofia muscolare spinale (SMA). Dopo la firma del protocollo da parte del commissario ad acta, che rappresenta un atto di indirizzo fondamentale per l’avvio di questo importante programma sanitario, il comitato di coordinamento della Società italiana Neonatologia Regione Calabria, riunitosi nella giornata di ieri, «esprime un sentito ringraziamento commissario, Roberto Occhiuto».

«Finalmente anche in Calabria – ha dichiarato il presidente della Sin Calabria, Gianfranco Scarpelli – si potrà realizzare la diagnosi precoce della atrofia muscolare spinale che rappresenta una grave Patologia Neurologica con incidenza di 1 caso su 5-6000 nati. Ora è possibile somministrare dopo la certezza della diagnosi la nuova terapia genica la cui efficacia è tanto maggiore quanto più rapidamente si interviene».

Lo screening neonatale sarà effettuato a tutti i nuovi nati, nei Punti Nascita di tutta la Regione Calabria. «Si realizza così – ha proseguito Scarpelli – una importante strategia di medicina preventiva che consente di intercettare malattie gravi prima della loro manifestazione clinica con notevole ricaduta sul benessere della popolazione infantile».

Nella riunione di Coordinamento della Sin-Calabria è stata inoltre, approvata una informativa che verrà consegnata ai genitori di tutti i nati per sensibilizzare ed informare sulla necessità di effettuare la prevenzione della bronchiolite da virus respiratorio sinciziale (VRS) con l’uso del Nirsevimab da iniziare da Ottobre.

Per tale motivo, Francesco Lucia, dirigente del Settore prevenzione del Dipartimento Salute e Welfare ha già attivato le procedure per l’acquisizione del Farmaco necessario per la profilassi.

«Un plauso alle iniziative della Regione Calabria nel settore della Prevenzione – chiosa la nota del Sin Calabria – di fondamentale importanza per il futuro delle nuove generazioni».