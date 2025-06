La nuova sede di via Karl Marx è attiva tutta la giornata. Il progetto ha previsto anche la consegna di un’ambulanza medicalizzata, mentre un’altra è in arrivo. Si tratta di mezzi di ultima generazione, capaci di collegarsi in remoto con le Cardiologie ospedaliere per garantire ai pazienti diagnosi sempre più veloci

Nel mare magnum dello sfascio della sanità calabrese, la città di Praia a Mare prova a invertire la rotta e a riappropriarsi di un presidio di emergenza e urgenza che sette anni fa gli era stato sottratto tra le aspre polemiche. Questa mattina, infatti, l’amministrazione comunale e la dirigenza dell’Asp di Cosenza hanno inaugurato la nuova sede del 118, attiva h24, in via Karl Marx, nei locali dell’ex liceo classico. Il progetto, seguito e curato da vicino dal sindaco Antonino De Lorenzo e dall’assessore alla Sanità Elisa Selvaggi, ha previsto anche la consegna di un’ambulanza medicalizzata, mentre un’altra è in arrivo.

Il taglio del nastro

La sede è stata inaugurata con un simbolico taglio del nastro da parte del direttore generale dell’Asp di Cosenza, Antonio Graziano, affiancato dal primo cittadino praiese. All’evento, tra gli altri, hanno partecipato i componenti dell’amministrazione comunale, compresi i consiglieri della minoranza dei gruppi “Amare Praia” e “Praia Futura”, il direttore dell’ospedale di Praia a Mare, Egidio Vanni, il direttore della centrale operativa 118 dell’Asp di Cosenza, Riccardo Borselli, nonché operatori sanitari, cittadini e forze dell’ordine. La cerimonia si è conclusa con un piccolo rinfresco.

Tecnologia sempre più avanzata

«Si tratta di mezzi di ultima generazione – ha detto il direttore dell’Asp di Cosenza, Antonio Graziano – che potranno collegarsi anche in remoto con le Cardiologie. Nel breve tempo, gli infermieri potranno, sempre in remoto, mandare ai centri ospedalieri tutte le informazioni utili per riuscire a fare diagnosi già sulle ambulanze. In questo modo, i pazienti verranno portati nell’ospedale più utile alle loro esigenze e non in quello più vicino».

Oltretutto, Graziano ha assicurato che non appena sarà possibile, saranno inviati anche dei medici che garantiranno la loro presenza a bordo delle ambulanze.

Resta operativa la sede di Scalea

Fino al 2018, la sede territoriale del 118 era ospitata al secondo piano dell’ospedale di Praia a Mare. Poi, scoppiò lo “scandalo delle seppie" che fece il giro d’Italia (un operatore fu immortalato mentre lavava le seppie nel lavabo del bagno) e l’allora direttore sanitario Vincenzo Cesareo chiese di spostare la sede a Scalea, non senza polemiche. Ora, la notizia dell’apertura di una nuova sede del 118 a Praia, aveva fatto una possibile chiusura per quella di Scalea. Ma il direttore Graziano ha rassicurato che le sedi saranno operative entrambe. «L’unione fa la forza – è stato il commento del sindaco De Lorenzo – il territorio si deve completare a vicenda».

L’ospedale a metà

Per Praia a Mare l’apertura della nuova sede del 118 è una notizia non da poco conto. La cittadina altotirrenica, infatti, combatte da anni per la riattivazione della rete di emergenza e urgenza dell'ospedale civile, nel 2012 riconvertito in casa della salute e smantellato del pronto soccorso (oggi è attivo un punto di primo intervento) e del reparto di Chirurgia.

Grazie alle instancabili battaglie degli attivisti e degli amministratori del territorio, negli anni il presidio sanitario è stato fortemente ripotenziato e la riapertura, ossia, la riattivazione della rete delle emergenze, è sempre più vicina, ma non ancora realtà. Di conseguenza, la nuova sede del 118 rappresenta un'ulteriore garanzia di sicurezza grazie alla tempestività degli interventi.