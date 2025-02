«L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia è in ritardo nella definizione del budget per le strutture accreditate che erogano servizi ai cittadini esenti dal pagamento del ticket. Ad oggi, dunque, gli utenti che hanno necessità di prestazioni specialistiche non possono accedere alle prenotazioni in quanto le stesse sono bloccate proprio in attesa della definizione del budget». Lo afferma il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti.

«Si tratta di un ritardo che, a monte - prosegue Lo Schiavo -, deriva dalla mancata pubblicazione dell’apposito Decreto del commissario ad acta. Negli anni passati, tuttavia, nell’attesa del Dca si provvedeva ad aprire comunque le agende per le prenotazioni, consentendo così agli utenti, attraverso il Cup, di fissare gli appuntamenti presso le strutture accreditate nelle more della pubblicazione dello stanziamento del budget. Si tratta a mio avviso di una questione da affrontare e risolvere perché penalizza, ancora una volta, gli utenti del Vibonese che, oltre alle storiche difficoltà di accesso alle prestazioni nel settore pubblico, vedono oggi limitato anche il ricorso alle strutture accreditate. Le stesse che, erogando servizi in convenzione, svolgono un importante ruolo complementare rispetto alla sanità pubblica. In attesa della pubblicazione del Dca, che auspico avvenga al più presto - conclude Lo Schiavo -, l’Asp di Vibo Valentia sblocchi le agende delle prestazioni nelle strutture accreditate, mettendo fine a questo disagio che riguarda un gran numero di cittadini e lede inevitabilmente il loro diritto di accesso alle cure».