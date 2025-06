Sempre più al centro della risposta al disagio, la figura dello psicologo si sta affermando come riferimento fondamentale per ogni fascia d’età. In Calabria, dove lo stigma sociale legato alla salute mentale ha resistito più a lungo che altrove, qualcosa finalmente sta cambiando. Oggi il dibattito si concentra soprattutto sulla necessità di inserire stabilmente la figura dello psicologo scolastico all’interno degli istituti. A sottolinearlo è stata, nei giorni scorsi a Cosenza, Eleonora Colistra, vicepresidente dell’Ordine regionale degli Psicologi.

«Nel fondo regionale di supporto alla fragilità - spiega Colistra - abbiamo ottenuto nove milioni di euro. Questo anche grazie ai fondi della comunità Europea. Per cui si spera che, dall'anno prossimo, potremmo disporre di uno psicologo scolastico nella maggior parte degli istituti calabresi».

Psicologo scolastico, passi in avanti ma c'è ancora lavoro da fare

Una notizia bomba, che arriva a poche settimane a poche settimane dall'emendamento stilato dal senatore di Forza Italia, già sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, proprio in argomento psicologo scolastico. Un passo in avanti notevole, dunque, anche se c'è ancora tanto lavoro da fare. «Ad oggi in Calabria disponiamo di uno psicologo ogni 85mila abitanti. E il dato ancora più grave - spiega Colistra - è che l'accesso ai Centri di Salute Mentale è intorno ai quarant'anni. Questo significa che ci perdiamo tutta la fascia a rischio: quella adolescenziale».

La strada è lunga, ma la via imboccata è quella giusta. E il lavoro portato avanti dall'ordine degli psicologi, in concomitanza con l'emendamento del senatore Occhiuto, apre a nuovi spiragli per la sanità mentale dei più giovani. Nell'emendamento proposto dall'ex sindaco di Cosenza, infatti, si fa espressa menzione della necessità di uno psicologo scolastico. Proprio per dare un supporto a quella fascia d'età più fragile, che va dalle scuole medie fino al liceo. Una fascia d'età che fino a pochi anni fa ha vissuto nello stigma sociale dello psicologo e che ora potrebbe sperare di aprire per sé e per le future generazioni una nuova storia.