Il governatore annuncia un bando per l’assunzione di 705 camici bianchi e lancia il suo appello: «Aderite da tutta Italia»

La Regione Calabria cerca medici in tutta Italia. A darne notizia il governatore Roberto Occhiuto con un post su Facebook. Nello specifico il bando pubblicato sul portale della Regione Calabria prevede l’assunzione per 466 postazioni di guardia medica, 91 postazioni di medico di medicina generale e 148 postazioni 118.

«Speriamo che questa nostra manifestazione possa essere presa in considerazione da medici provenienti dalla nostra Regione e da tutto il Paese», ha scritto il presidente Occhiuto sul suo profilo social.