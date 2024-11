La ridefinizione della rete ospedaliera da parte della struttura commissariale continua a far discutere, e rilancia lo scontro tra il governatore e il commissario renziano. Anche la dg dell'Asp di Vibo Valentia all'attacco

Nuovo scontro tra Scura e Oliverio dopo la ridefinizione della rete ospedaliera. Nuovamente il governatore ha dichiarato di non essere stato consultato. Il commissario ha ribattuto di aver dialogato per mesi con i dirigenti della Regione



Vibo Valentia 'penalizzata' - La revisione della rete ospedaliera regionale contenuta nel decreto del commissario ad acta Massimo Scura, approvato il 3 marzo scorso, non convince il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo, Angela Caligiuri.In particolare, l’attenzione del dg si concentra sulle possibili criticità e penalizzazioni al territorio e alla popolazione vibonese.Caligiuri rileva, non a caso, come già da una prima lettura emerga la «conferma di una forte sperequazione tra il numero di posti letto per acuti assegnato all’Asp vibonese (pari a 1,5 per mille abitanti) e di gran lunga inferiore non solo agli standard nazionali e regionali ma anche a quello assegnato alle altre Asp della regione».