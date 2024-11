L’iniziativa dell’associazione “I Castriota” per «riattivare un’assistenza di primo livello» nel locale nosocomio

Una petizione popolare per riattivare un’assistenza di primo livello nel nosocomio di Lungro, borgo del Cosentino. A lanciarla, l’associazione di volontariato “I Castriota”, da anni in prima linea sul territorio con attività culturali e solidali ad alta valenza sociale: «Riprendiamoci l'ospedale di Lungro. La salute dei nostri concittadini – spiegano in un post pubblicato sui social- è un bene prezioso, pertanto nei prossimi giorni vedrete i nostri volontari impegnati su tutti i comuni limitrofi nella raccolta delle firme». L'associazione lancia l'iniziativa e invita i cittadini residenti anche nei comuni vicini di partecipare attivamente alla causa.