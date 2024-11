Inaugurati i reparti di Cardiochirurgia, Pronto soccorso e Neonatologia. Presenti anche il presidente della Regione Mario Oliverio e il commissario ad acta Massimo Scura

Il ministro della Sanità Beatrice Lorenzin ha inaugurato negli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria i nuovi reparti di Cardiochirurgia, Pronto soccorso e Neonatologia. Al taglio del nastro hanno partecipato tra gli altri il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il commissario straordinario per la sanità Massimo Scura, il prefetto Michele Di Bari e il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Frank Benedetto.

«Quello che sta succedendo oggi a Reggio Calabria - ha detto la Lorenzin - è la dimostrazione che le cose si possono fare. Servono tre cose: perseveranza, onestà e buona fede e risorse umane non solo sanitaria perché anche la politica deve fare la sua parte con decisioni ed obiettivi, con atti di indirizzo in grado di indicare il percorso. Tre componenti - ha aggiunto il ministro - che si sono incontrate in questo ospedale dove si apre un reparto che un polo d'attrazione non solo regionale».