«Decine di famiglie che portano in cura i loro figli al Centro di Neuropsichiatria infantile di Rogliano stanno vivendo un lungo periodo di gravi disagi. Da più di tre mesi, infatti, il servizio di logopedia non viene effettuato a causa della carenza di personale specializzato». Lo afferma la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico.

«Questa situazione - aggiunge Orrico - sta già pregiudicando la qualità della vita di bambini e bambine che hanno necessità di seguire un percorso costante e continuativo di logopedia perché altrimenti i progressi terapeutici fin qui raggiunti dai piccoli pazienti verrebbero man mano vanificati. Non tutti hanno la possibilità di rivolgersi alla sanità privata oppure di percorrere molti chilometri per raggiungere altri centri appositi».

«Ho interloquito più volte - prosegue la parlamentare pentastellata - e continuerò a farlo con i vertici dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza per sollecitare la risoluzione della problematica. Ho ricevuto, a dire il vero, riscontri positivi, però, adesso, il tempo stringe davvero e non si può più tergiversare sulla salute di questi ragazzi. Fra l'altro il plesso che ospita la Neuropsichiatria infantile a Rogliano non sarà a breve più disponibile per i noti lavori che riguarderanno la struttura, pertanto sarebbe altresì importante individuare una nuova sede che consenta di non interrompere ulteriormente il servizio».