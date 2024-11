Lievi malesseri in vacanza? Ci pensa Giuseppe Borello, medico di medicina generale, a rivelare il da farsi nel corso della puntata di LaC Salute

Lievi malesseri potrebbero rovinare il soggiorno al mare o in montagna. Giuseppe Borello, medico di medicina generale, fornisce degli utili consigli per affrontare i malori durante la puntata di LaC salute.



Lo specialista dice sì alla visita medica prima di partire, e se “soffrite di patologie croniche, non dimenticate di portare con voi la documentazione sanitaria.



In valigia deve esserci una ‘farmacia da viaggio’ che contenga anche un antidiarroico, un antibiotico intestinale e un antinfluenzale”.

Sì anche alle piccole accortezze. Bisogna lavare spesso le mani: “quasi tutte le patologie infettive si trasmettono con una stretta di mano”, afferma Giuseppe Borrello.



Il sole fa bene. Basta un po’ di buon senso!

Per l’esposizione al sole: “Non abbiate troppa paura!” e aggiunge: “Basta attenersi alle regole della tintarella”. Oggi si tende a parlare solo dei danni che provoca il sole “ma se preso nelle ore giuste, nei tempi adatti, fa benissimo!. Pensate che mezz’ora di esposizione aiuta i bambini per l’ossificazione, i ragazzi a curare l’acne, gli adulti che soffrono di fibromialgia e stimola la produzione di vitamina D”.



Basialoma cutaneo: arriva la terapia fotodinamica

Rispetto poi al tanto temuto tumore della pelle: “oggi si può evitare l’intervento chirurgico per il basialoma cutaneo, tumore maligno della cute. Anche in Calabria è arrivata la terapia fotodinamica che evita l’operazione”, annuncia lo specialista.



Punture di zecca, zanzare e meduse

Nessuno rinunci agli agriturismi, piuttosto che alle passeggiate al parco, perché spaventato dalle punture di zecca. Basta avere alcuni accorgimenti ed essere previgenti. “Evitate di indossare abiti scuri”, consiglia lo specialista. Sui colori chiari sarà più semplice individuare la zecca. Arrivati a casa, dopo una giornata di relax, “spazzolate gli indumenti. Controllate accuratamente il vostro corpo! La puntura di zecca non si avverte. Non provate a toglierla, se non siete in grado di farlo. Recatevi piuttosto dal vostro medico. Se la rimuovete erroneamente, l'insetto vomita infettandovi. Non bruciatela, non schiacciatela, non adoperate dell’alcool!".

Per le tanto fastidiose zanzare, "sì alle creme anti-puntura e ai metodi naturali". L’aceto di mele è anche un ottimo prodotto. Bisogna versarne alcune gocce, sul collo, sulle caviglie e nei punti più esposti, per mantenerle lontane. Se siete stati sfiorati da una medusa "evitate di sciacquare la parte colpita con acqua dolce o con la sabbia calda. Semmai cospargete la parte con l’acqua del mare, in modo da diluire la tossina non ancora penetrata, e applicate un gel astringente al cloruro d'alluminio".



Alimentazione

Occhio sempre a una sana alimentazione. Le elevate temperature possono disidratare il nostro corpo. Frutta e verdura a volontà. Sì all' insalata, con l’aggiunta di proteine, senza dimenticare di bere almeno due litri di acqua al giorno.

