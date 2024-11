Nessun cartello, nessuna comunicazione ufficiale da parte dell'Asp di Cosenza, solo un un post social diventato subito virale ad annunciare la chiusura della Guardia medica di San Giovanni in Fiore per tredici giorni. «Si comunica che la postazione di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) di San Giovanni in Fiore resterà temporaneamente chiusa dalle ore 20.00 dell'11/02/2024 alle ore 20.00 del 23/02/2024 per mancanza di personale sanitario. Per le urgenze rivolgersi alle postazioni di guardia medica limitrofe o chiamare il 118». A lanciare l'allarme, nel silenzio più assoluto, il post sui social di un medico in turnazione nella postazione florense.

La postazione all'interno del nosocomio sangiovannese dunque resterà chiusa fino a giovedì 23 febbraio per mancanza di personale sanitario, con i pazienti costretti a recarsi in caso di necessità alle postazioni limitrofe (Lorica, Castelsilano, Cerenzia e Cosenza) o direttamente al servizio di 118. Una chiusura che ha scatenato la rabbia dei cittadini florensi che in caso di necessità saranno costretti a spostarsi in pieno inverno. Si tratta dell'ennesimo black-out per il comparto sanitario della Città di Gioacchino da Fiore che da anni vede chiudere reparti importanti, ed ora si ritrova anche senza il servizio Guardia medica.

Sulla vicenda della chiusura della postazione della Guardia medica è intervenuto il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale Domenico Lacava: «Resteremo senza Guardia medica fino al 24 febbraio. Incazziamoci e ribelliamoci, uniti per un diritto sacrosanto. San Giovanni in Fiore merita di più»