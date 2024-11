Per l'associazione florense è necessario la trasformazione del consultorio in H12 e il suo trasferimento in ospedale, l'attivazione della Stanza della maternità e l'arrivo di un cardiologo e di un ginecologo. «Soddisfatte ma restiamo vigili»

«L'associazione Donne e Diritti oggi ha incontrato il presidente della giunta regionale, nonché commissario alla sanità Roberto Occhiuto. Nell'incontro l'associazione ha chiesto: la trasformazione del consultorio in H12 come era previsto per i paesi in cui è stato chiuso il punto nascita. Il trasferimento del consultorio nell'ospedale, in modo da riutilizzare i reparti. L'attivazione nell'ospedale della Stanza della maternità per le gravidanze fisiologiche». È quanto scrive in una nota Donne e Diritti a margine dell'incontro alla Cittadella con il governatore e commissario alla Sanità Roberto Occhiuto. In rappresentanza dell'associazione sangiovannese che da anni lotta per la sanità sul territorio silano erano presenti la presidente Stefania Fratto, la portavoce Raffaela Sibio e la tutor dei laboratori Rita Guzzo.

«L'associazione, inoltre, riconoscendo il valore dei medici cubani ha chiesto che un cardiologo e un ginecologo siano assegnati all'ospedale di San Giovanni in Fiore. Il presidente, riconoscendo la validità e la qualità delle richieste di Donne e Diritti, si è impegnato ad avviare le procedure, ove possibile, (attualmente non ci sono medici cubani dal profilo richiesto) per l'attuazione delle istanze da noi rappresentate».

«Nel ritenerci soddisfatte per la disponibilità dimostrata dal presidente restiamo vigili sull'attuazione degli impegni e pronte a continuare le nostre lotte per la riqualificazione dei servizi socio-sanitari a tutela dei diritti delle donne e dell'intera comunità sangiovannese e silana».