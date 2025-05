Nell’ambito delle interlocuzioni che durano da mesi con lo scopo di rafforzare i presidi di sanità in tutto il territorio della Piana, lo scorso 5 maggio, a Gioia Tauro, i sindaci dell’associazione città degli ulivi hanno incontrato la direttrice dell’Asp di Reggio Calabria Lucia Di Furia.

Si è insediato, nell’occasione, il tavolo programmatico e di coordinamento permanente composto dal Comitato sanità dell’ Associazione Città degli Ulivi con la direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria e la Federazione italiana medici di Medicina Generale rappresentata dal suo presidente provinciale. Avrà il compito di garantire un canale di dialogo continuo con l’Asp nell’interesse dei cittadini della Piana. Durante l’incontro sono state affrontate le problematiche che frenano lo sviluppo dell’assistenza territoriale, e sono state fornite garanzie per la realizzazione e ristrutturazione degli ospedali presenti nel territorio e delle opere legate alla creazione degli Ospedali di comunità e Case di comunità del territorio del distretto Tirrenico inserite nel Pnrr.

Assistenza territoriale

La Direzione Asp ha sottolineato l’azione per l’avvio di tutte le Aggregazioni funzionali Territoriali (Aft). Le Aft realizzano una ulteriore struttura, dove tutti medici che partecipano lavorano in rete e garantiscono le attività assistenziali ai cittadini anche nelle ore di chiusura ambulatoriali. Tale attività sarà offerta dalle 8:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì. Tutte le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e gli Ambiti Territoriali avranno una di queste aggregazioni funzionali.

L’Azienda sta valutando, una volta completate le loro aperture, di attivarle anche in orario prolungato fino alle 24.00. Nelle strutture andranno garantite le risposte dei poliambulatori in maniera che Mmg e specialisti possano accorciare i tempi di risposta ai cittadini. La prima esperienza presso la Casa della Comunità di Palmi sta dando risultati molto incoraggianti e l’obiettivo della Azienda è quello di esportare tale progetto. Rimane fermo l’intendimento di garantire, malgrado la grave carenza di medici, la presenza delle Guardie mediche soprattutto nei territori più disagiati.

Prevenzione oncologica

L’Asp prevede di portare nei comuni il camper per la mammografia di prevenzione e continuare lo screening per cervice e colon retto nelle sedi più periferiche.

Costruzioni e ristrutturazioni

È stato ribadito il ruolo del presidente Occhiuto in qualità di commissario straordinario. Sulle opere del Pnrr l’Asp chiede la collaborazione dei sindaci e la comprensione dei cittadini se si paleserà qualche difficoltà dovuta alla cantierizzazione dei lavori. I sindaci hanno chiesto all’Azienda di limitare al massimo la sospensione dei servizi dovute alle interferenze sui cantieri. Nello specifico si è parlato delle interferenze tra servizi e cantieri nei due costruendi ospedali di Comunità di Oppido e Cittanova dove si cerca, ove possibile, di limitare la chiusura dei servizi. Rimane fermo il termine ultimo del 31.12.2026 per la piena messa in regime delle case di Comunità. È stato anche affrontato il tema Hospice avendo ottenuto la garanzia che uno di questi verrà attivato nel Distretto Tirrenico.

Ospedale “Giovanni XXIII” di Gioia Tauro

Oltre ai lavori di ristrutturazione, l’avvio della riabilitazione appare imminente per ben 10 posti letto che saranno di grande respiro per i reparti di Medicina di Gioia Tauro e di Polistena. Il Pronto soccorso sarà potenziato e probabilmente prima dell'estate avrà l'ausilio tac e mammografia. All'interno dell'ospedale verrà attivato il servizio Ft per le urgenze minori, utile per decongestionare il Pronto soccorso, a cui, dalle 8:00 alle 20:00, le persone potranno rivolgersi e in pochi minuti, attraverso prelievi, ecografie e altri esami, avere delle risposte.

«Il nostro ospedale dopo anni di immobilismo tornerà a vivere come in passato – ha dichiarato il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella –. Anche per merito del lavoro costante e silenzioso della delegata alla sanità Giusy Magno, il nostro presidio comincia a rinascere. Grazie al presidente Occhiuto sono stati approvati i bilanci delle Asp, documenti fondamentali per erogare i servizi. Si stanno vedendo i primi risultati concreti, che non sono del libro dei sogni. Non ci fermeremo, ci sono tanti progetti sul tavolo. Stiamo lavorando per l'attivazione del servizio medico domiciliare contattabile H24 dalle persone che non possono raggiungere l'ospedale. Auspichiamo che le procedure di reclutamento dei medici vadano a buon fine, affinché si possano offrire sempre più servizi.

Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena

Il progetto dell’Oncologia è stato approvato e a brevissimo verrà attivata la procedura di assegnazione lavori sul Mepa. Seguirà poi la realizzazione dell’emodinamica come definito in incontri anche con i medici dell’Ospedale di Polistena dove sono in fase di conclusione i lavori del mammografo e la nuova tac nonché le nuove sale operatorie. In previsione un rafforzamento delle specialità ematologiche. Sul fronte personale stanno per prendere servizio altri tecnici di radiologia per utilizzare appieno le apparecchiature a disposizione. È stato predisposto un elenco di infermieri per le sostituzioni degli infermieri in malattia o in gravidanza o in altre condizioni che ne rendono impossibile la presenza e questo dovrebbe garantire il rinforzo degli ospedali e non solo. Si sta provvedendo alla costruzione di analogo elenco per le altre figure professionali. Per le carenze degli Psichiatri purtroppo l’azienda ha espletato le procedure di selezione che hanno portato al reclutamento di poche unità non adeguate numericamente ma si stanno rilanciando altre selezioni e lo stesso per i medici delle farmaco-tossicodipendenze che lavorano nei Sert; tuttavia sono stati contrattualizzati psicologi.