Il commissario risponde ad alcune dichiarazioni del presidente della Giunta regionale Mario Oliverio: «I tuoi disinformatori colpiscono ancora»

«Caro Presidente, i tuoi disinformatori colpiscono ancora. Il mio stipendio, di 171.312 euro lordi/anno, e' onnicomprensivo, comprende quindi tutte le spese, viaggi a Roma compresi. Pensa che anche quando vengo convocato per il tavolo interministeriale mi pago il biglietto».

E' quanto si legge in una nota stampa del commissario alla Sanità, Massimo Scura, in replica ad alcune dichiarazioni del presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio.

«Non entro nel merito delle altre menzogne che ti hanno dettato sui risultati ottenuti dalla struttura commissariale in questi due anni, (prima io non c'ero) - aggiunge - per evitare polemiche che coinvolgerebbero altre persone. Tanto i risultati sulla qualità dei nuovi servizi, testimoniati dai Lea a 147 alla fine del 2015 (nel 2017 ci avvicineremo ai fatidici 160) e i risultati economici - conclude - sono sotto gli occhi di tutti». (Agi)