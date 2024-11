Si completa stasera la struttura commissariale che dovrà affiancare il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, nell'opera di risanamento della sanità calabrese. Il Consiglio dei ministri nella odierna seduta ha infatti nominato il secondo sub commissario calabrese. Come anticipato da LaC News24 si tratta di Ernesto Esposito, ex dirigente del dipartimento Salute della Regione Basilicata ed ex direttore generale dell'azienda sanitaria locale Napoli 1.

Le decisioni

Nel comunicato delle attività svolte nella riunione di Palazzo Chigi si legge infatti che il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, ha deliberato l’integrazione del mandato commissariale attribuito, con deliberazione del 4 novembre 2021, al presidente della Regione Calabria per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria; la nomina del dottor Ernesto Esposito quale ulteriore subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria e la rideterminazione dei compiti attribuiti, con la deliberazione del 18 novembre 2021, al subcommissario Maurizio Bortoletti.