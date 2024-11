La Calabria è maglia nera nella classifica dei livelli essenziali di assistenza stilata dal Ministero della Salute. Scende di due posizioni rispetto al 2013

Ancora un primato, in negativo, per la Regione Calabria. Nella classifica dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) per il 2014, la Calabria è ultima. La Regione più virtuosa si conferma, ancora una volta, la Toscana, seguita da Emilia Romagna e Piemonte. Complessivamente si registra, rispetto al 2013, un recupero da parte di tutte le Regioni, tranne che per la Calabria che è scesa di due posizioni. La Campania, ultima nel 2013, lascia la maglia nera proprio alla Calabria.



La classifica viene stilata in basa ad una serie di indicatori di funzionamento del sistema sanitario (dalla durata dei ricoveri alla lotta alle malattie infettive, dalla copertura delle vaccinazioni alla qualità dell’assistenza domiciliare) per i quali viene assegnato un punteggio.

La classifica:

1° - Toscana 217 (nel 2013 214, 1°)

2° - Emilia Romagna 204 (204, 2°)

3° - Piemonte 194 (201, 3°)

3° - Liguria 194 (187, 6°)

5° - Lombardia 193 (187, 6°)

6° - Marche 192 (187, 4°)

7° - Veneto 189 (190, 5°)

8° - Basilicata 177 (179, 12°)

9° - Sicilia 170 (165, 9°)

10° - Umbria 165 (179, 8°)

11° - Abruzzo 163 (152, 10°)

12° - Puglia 161 (134, 15°)

13° - Lazio 154 (152, 11°)

14° - Molise 148 (140, 13°)

15° - Campania 139 (127, 16°)

16° - Calabria 131 (135, 14°)