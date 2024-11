Conferenza stampa del dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute che ha chiarito di non essere disposto a pubblicare un atto “illegittimo” che autorizzerebbe l'assunzione di circa 600 tra infermieri e personale sanitario

Si tratta di un decreto illegittimo poiché non è stato sottoscritto dalla struttura commissariale nella sua interezza. Così ha dichiarato il dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute, Riccardo Fatarella, nel corso di una conferenza stampa convocata ad horas per chiarire i contorni a dir poco grotteschi della mancata pubblicazione del Dca 50 con cui la struttura commissariale ha autorizzato l'assunzione di circa 600 tra infermieri e personale sanitario all'interno delle aziende calabresi.

Fatarella ha chiarito di non essere disposto a pubblicare un atto illegittimo dal momento che entrambi i ministeri affiancanti nel tavolo interministeriale per la verifica degli adempimenti in materia sanitaria avevano già in passato sollecitato la struttura commissariale a redigere atti a doppia firma.

Secondo quanto sostenuto dal dirigente regionale il decreto commissariale non ha al momento alcuna efficacia ragion per cui le aziende sanitarie non sono nei fatti autorizzate a procedere con le assunzioni.

Luana Costa