Nuove opportunità di lavoro in Calabria. Il gruppo IGreco infatti annuncia l'intenzione di assumere 15 nuovi infermieri a tempo indeterminato. «L’obiettivo di iGreco Ospedali Riuniti è fornire cure e terapie innovative in un luogo sicuro ed in continua evoluzione. Una nuova sanità, attenta alle esigenze dei pazienti ed ai cambiamenti del settore, è possibile anche in Calabria», dichiara Giancarlo Greco, responsabile de iGreco Ospedali Riuniti.

Il criterio di selezione, sottolinea, «come sempre, resta ancorato alla competenza professionale, al merito e allo spirito di servizio. Il nostro impegno per il rafforzamento del personale è costante e strettamente legato all’esigenza di offrire servizi professionali ed opportunità valide ai tanti giovani professionisti di questa terra, troppo spesso costretti a cercare lavoro lontano da casa».

Il gruppo informa che i candidati idonei saranno assunti con Contratto AIOP. Per candidarsi i professionisti dovranno inviare il proprio curriculum vitae ed il certificato di iscrizione all’OPI (Ordine Professioni Infermieristiche) alla mail insquadraconigreco@igrecospedali.it entro lunedì 29 agosto. Successivamente alla verifica e selezione dei curricula, saranno fissati dei colloqui.