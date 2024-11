Sono 41 i centri analisi calabresi che hanno impugnato il programma operativo 2016/2018. Il ricorso è stao trasmesso al presidente del Tribunale amministrativo

È stata trasmessa dalla seconda sezione al presidente del Tribunale amministrativo della Calabria, al fine di essere eventualmente unificata ad un ricorso già pendente, l’impugnazione del programma operativo 2016/2018 proposto da 41 laboratori privati. Con il ricorso si chiede, infatti, l’annullamento del provvedimento emanato lo scorso novembre dal commissario delegato alla gestione della sanità in Calabria nella parte in cui impone l’obbligo per i laboratori sanitari privati di aggregarsi nel caso in cui non raggiungano la soglia minima di 200mila prestazioni annue.

Il decreto, già impugnato dinanzi alla prima sezione e sospeso per essere trattato nel merito nell’udienza fissata il 21 giugno, prevede infatti la decadenza dall’accreditamento sanitario e l’impossibilità di sottoscrivere contratti per l’erogazione di prestazioni a carico del servizio sanitario regionale per i laboratori privati inadempienti. Spetta, pertanto, al presidente del Tribunale amministrativo della Calabria decidere se attendere l’esito della pronuncia della prima sezione oppure unificare i due ricorsi procedendo ad un’unica trattazione del caso.

Il ricorso dinnanzi alla seconda sezione del Tar è stato proposto da 41 laboratori privati difesi dall’avvocato Luisa Sorreti. In particolare, dall’Assipa, associazione strutture sanitarie private accreditate; dal centro analisi e ricerche cliniche; dal laboratorio analisi cliniche Biomedical; dal laboratorio Simef; dal laboratorio Andromeda; dal laboratorio Biolab; dal laboratorio Analysis Center; dal centro diagnostico S. Nilo; dal laboratorio Lusal; dal laboratorio Salus, ricerche biomediche; dal laboratorio La Previdentia; dal laboratorio Fleming; dall’istituto diagnostico medico G.M.M; dal laboratorio Analisi Cliniche; dall’istituto ricerche cliniche Enzimeter; dall’istituto patologia clinica Europa; dal laboratorio Roberto Richichi; dal laboratorio analisi cliniche di Nicastro; dal laboratorio Bio-Data; dal laboratorio Salus; dal laboratorio Polidiagnostica Meridionale; dal laboratorio Leporace; dal laboratorio analisi cliniche San Giuseppe; dal laboratorio Labogest; dal laboratorio analisi cliniche Libri; dal laboratorio e centro ricerche cliniche Laser; dal laboratorio Serio Lab; dal laboratorio Calabrese; dal laboratorio Asac; dal laboratorio Diagnostica Jonica; dal centro diagnostico Ippocrate; dal centro diagnostico Sybaris; dal laboratorio analisi cliniche biologiche e microbiologiche; dal laboratorio Analisi cliniche Serranò; dallo studio Medico polispecialistico S. Anna; dal laboratorio analisi cliniche Perugini; dal laboratorio Adolfo Vercillo; dal laboratorio Monaco.

Luana Costa