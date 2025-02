Negli ultimi dieci anni sono stati tagliati 10mila posti letto e chiusi oltre 70 ospedali. Sono alcuni dei dati che emergono dal nuovo Annuario del Servizio sanitario nazionale pubblicato dal Ministero della Salute relativo all'anno 2023 e ripresi dal sito Quotidiano Sanità che ha messo a confronto lo stesso report pubblicato 10 anni fa. Dal 2013 sono stati chiusi 74 ospedali, il 7%: tra pubblici e privati erano 1.070 mentre sono scesi a 996, con un taglio più marcato per quelli pubblici (50 in meno in 10 anni). Per quanto riguarda il numero di posti letto, sempre rispetto a 10 anni, fa tra pubblico e privato ne sono stati tagliati oltre 10mila. Nel 2013 ce n'erano 226.387 contro i 215.827 del 2023.

Calano i consultori e i medici di famiglia

Diminuiscono anche i Consultori: ne sono stati chiusi 1 su 10 - erano 2.430 nel 2013 contro i 2.140 del 2023. Giù anche il numero dei Centri di Salute mentale (erano 1.603 dieci anni e fa sono diventati 1.334 nel 2023).

Si riduce anche il numero dei medici di famiglia che dai 45.203 del 2013 sono diventati 37.983 nel 2023 (-7.220). Lo stesso vale per i pediatri, diminuiti di 999 in 10 anni per un totale nel 2023 di 6.706 unità, calano anche i medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) che dagli 11.533 del 2013 sono diventati 10.050 (-1.483).

Diminuiscono gli accessi nei pronto soccorso

Diminuiscono anche gli accessi nei pronto soccorso: nel 2023 se ne sono registrati 18.353.118 (311 ogni 1000 abitanti), circa 2 milioni in meno di accessi rispetto al 2013 quando erano stati 20.551.053 con una media di 338 accessi ogni 1.000 abitanti. Nel 2023 sono stati 1.397.358 gli accessi nei pronto soccorso pediatrici (154 accessi ogni 1000 abitanti fino a 18 anni), un numero poco inferiori rispetto a 1.609.287 di accessi di 10 anni prima (in media 158 accessi ogni 1.000 abitanti).