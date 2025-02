Dopo le tappe di San Giovanni in Fiore, Polistena e Cosenza prosegue il tour del Partito Democratico della Calabria per denunciare le carenze della sanità regionale e per raccogliere le istanze di cittadini e operatori. Questa mattina il segretario regionale del Pd Nicola Irto si è recato in visita all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, accompagnato dai consiglieri regionali Ernesto Alecci, Raffaele Mammoliti, Amalia Bruni, Mimmo Bevacqua, dal sindaco di Vibo Enzo Romeo e dai dirigenti e militanti locali del Pd, tra cui il segretario provinciale Enzo Insardà.

«I problemi della sanità calabrese sono tanti e diversi, alcuni che attraversano tutti i presidi ospedalieri, in altri invece ci sono specificità - ha evidenziato Irto -. È la prima volta che vengo all'ospedale di Vibo Valentia e sono esterrefatto delle condizioni di questo ospedale, un ospedale di una città capoluogo di provincia che deve rispondere alle esigenze di territorio enorme e che purtroppo non è in grado di farlo. Su questo serve davvero che ci sia un atto di assunzione di impegno da parte di chi ha in mano il governo della sanità e che dovrebbe venire qui a farsi un giro».

Problematiche strutturali e organizzative quelle riscontrate nel sopralluogo odierno oltre alla preoccupante carenza di personale e di posti letto: «Qui ci sono ore e ore di attesa, c'è gente che entra la mattina non sa se riesce ad uscire. È un vero e proprio imbuto. Ci sono liste di attesa enormi nell'emergenza urgenza e anche negli altri reparti dove c'è una carenza di posti letto enorme. E purtroppo nonostante le straordinarie professionalità che questa mattina abbiamo visto, ci sono carenze di personale medico, di personale paramedico e le risposte non si danno in tempi adeguati, è inaccettabile». Continua a leggere su ilVibonese.it.