Giuseppe Mangialavori sulla decisione del consiglio dei ministri di impugnare due leggi regionali: ‘Sulla sanità, l’attuale governo annaspa come in nessun altro campo’

“Fuoco amico? O presa d’atto di una capacità di legiferazione ridotta al lumicino o addirittura spenta? L’impugnazione da parte del Consiglio dei ministri di due normative regionali, riguardanti la sanità sono lo specchio fedele dell’attuale governo regionale”.



È quanto dichiarato dal consigliere regionale Giuseppe Mangialavori.



“Un governo che si caratterizza per la sua lentezza, l’immobilismo e i tanti balbettii normativi. Insomma, ancora un volta, l’attuale compagine di governo regionale non brilla per intraprendenza ed efficacia. Anzi, la timidezza del modus procedendi dell’attuale schieramento di maggioranza presenta risvolti tutt’altro che proficui.



La sua azione politica – continua - si rivela sempre più modesta. Sulla sanità, l’attuale governo annaspa come in nessun altro campo. Le vicende sono ben note. Ad esse ora si aggiunge anche una fragilità sull’esercizio della sua capacità di legiferazione tutt’altro che positiva. Il futuro, insomma, presenta nubi affatto rassicuranti. Il buio Anche il Governo nazionale che annovera un capo che appartiene allo stesso partito del presidente Oliverio prende atto di tale realtà ed aziona i poteri di sua competenza. I dubbi sulla capacità di individuare obiettivi politici e poi di tradurli in atti formalmente e concretamente efficaci sono rilevanti. La Calabria, insomma, - conclude - non fa nessun passo in avanti. E l’azione riformatrice del governo Oliverio, più volte sbandierata, rimane un obiettivo assai distante dalla realtà dei fatti”.