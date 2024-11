Lo ha ribadito il presidente Oliverio durante al seduta del Consiglio regionale.'Maledetto il giorno che abbiamo chiesto il commissariamento'

"Maledetto quel giorno che si è andati a Roma a chiedere il commissariamento" ha dichiarato il presidente Mario Oliverio durante la seduta del consiglio regionale. In mattinata il governatore aveva incontrato, in occasione dell'inaugurazione della Pet e della Banca del cordone ombelicale dell’Azienda ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, proprio il commissario ad acta per la Sanità Massimo Scura, il quale ha chiesto ad Oliverio un incontro. A giorni, infatti, è previsto l'incontro durante il quale si affronterà il tema della rinegoziazione del piano di rientro. Oliverio, in aula, ha sottolineato che "sbaglia chi vede una contrapposizione tra me e Scura" spiegando, invece, che la sua posizione è contro il commissriamento in calabria che ha prodotto solo danni e ritardi.