Il presidente della Regione: «Tali provvedimenti risultano tutti meramente distributivi di risorse economiche e illegittimi per mancanza di istruttoria, nonché privi di idonea motivazione in ordine ai bisogni di salute dei cittadini»

Il presidente della Regione Mario Oliverio – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta – ha scritto una lettera al Commissario ad acta per il Piano di rientro dal debito sanitario Massimo Scura. Riportiamo il testo:

«Come le sarà certamente noto, – scrive il presidente Oliverio - il Consiglio regionale, nella seduta del 21 dicembre 2016, ha approvato una mozione con la quale mi impegna ad assumere ogni iniziativa finalizzata a rimediare all’illegittimità di alcuni decreti da lei recentemente adottati e, in particolare, l’approvazione del piano delle assunzioni a tempo indeterminato di personale del Ssr la definizione del livello massimo di finanziamento, per l’anno 2017, delle strutture erogatrici di prestazioni ospedaliere, nonché territoriali, quest’ultimo assunto successivamente al predetto deliberato del Consiglio Regionale».

Tali provvedimenti «risultano tutti meramente distributivi di risorse economiche e illegittimi per mancanza di istruttoria e conseguentemente privi di idonea motivazione in ordine ai bisogni di salute dei cittadini calabresi (vengono utilizzati dati relativi al 2013 ignorando quelli del 2015, già disponibili), indispensabile requisito di legittimità di ogni provvedimento amministrativo».

L’ampio dibattito sviluppatosi in seno alla più alta rappresentanza regionale, continua la missiva, «ha evidenziato l’illegittimità o quantomeno l’inopportunità dei suoi provvedimenti, laddove assumono scelte strategiche, con inevitabili ricadute negli anni futuri, peraltro in assenza dei necessari requisiti di legittimità».

«Non posso non evidenziare – aggiunge il presidente - che la sua sollecitudine nella illegittima distribuzione delle risorse trova una strana coincidenza con l’approvazione della Legge di Bilancio 2017 che, non le sarà sfuggito, rimuove l’incompatibilità di funzioni tra presidenti di regione e commissari ad acta per il debito. In attesa delle determinazioni del Consiglio dei Ministri sul punto, sarebbe stato doveroso soprassedere nell’assunzione di provvedimenti di rilevanza strategica sulle politiche sanitarie regionali».

In conclusione: «La invito, pertanto, a voler procedere alla sospensione dei provvedimenti adottati, al fine di una più compiuta e approfondita analisi dei bisogni di salute della popolazione calabrese ed anche per evitare l’insorgere di controversie giudiziarie tra Regione e Struttura Commissariale».