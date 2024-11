Con l’applicazione del decreto Scura da ieri l’unità è un ambulatorio

Cade sotto la mannaia del commissario ad acta Scura anche il reparto di Pediatria dell’ospedale di Soveria Mannelli. L’ultimo giorno di attività è stato il 31 marzo, dal primo aprile il reparto è svuotato delle sue funzioni e ridotto ad un ambulatorio. A darne notizia è il comitato pro ospedale del Reventino, insieme al Comoca, da anni impegnati in una serrata lotta per evitare il depauperamento progressivo del presidio montano. Ora l’ennesimo taglio. Pediatria diventa un ambulatorio diurno, senza osservazione prolungata e con la presenza di un medico di mattina e di personale infermieristico nel pomeriggio. Così dicono il decreto 9 prima e quello 30 dopo. Una severa razionalizzazione che potrebbe avere molte difficoltà a combinarsi con la realtà e le necessità quotidiane dei piccoli pazienti. Ecco perché il direttore generale dell’Asp Giuseppe Perri, ha tramite un atto aziendale cercato di rimodulare la questione in modo da renderla quanto più incisiva possibile. Ma resta il grado di allerta, il desiderio di potere, almeno nel caso dei bambini, evitare di doversi spostare in altre strutture, specie tenendo conto della morfologia del territorio, della distanza dagli ospedali più vicini e del fatto che per gran parte dell’inverno le strade sono imbiancate dalla neve.

Tiziana Bagnato