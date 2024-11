«La sanità della fascia ionica deve partire dalla riapertura degli ospedali di Trebisacce e di Cariati. Il presidente Occhiuto ha avuto il pregio di restituire alla politica calabrese la gestione della sanità. Ora ha l’onere di cambiare le cose». Si è svolta nella serata di ieri, 20 novembre, la visita di Davide Tavernise, capogruppo del M5S nel Consiglio regionale calabrese, al Punto di Primo intervento di Trebisacce. Una visita che segue in ordine di tempo, la partecipazione al sit–in, organizzata da associazioni e cittadini per la riapertura dell’ospedale di Cariati.

«La sanità in Calabria – continua Tavernise - è stata gestita in modo maldestro e da incapaci patentati. Abbiamo strutture e macchinari che oggi vanno messi a regime e fatti funzionare, per restituire salute e dignità ad un territorio abbandonato, rivendicante assistenza sanitaria, degna delle persone umane. La ricetta è unica: assumere l’occorrente personale sanitario, in grado, tra le altre cose, di rispondere alle rinnovate esigenze dettate dal post Covid. È inaccettabile che il piano straordinario per l’assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario sia fermo causa il redigendo Programma operativo 2022 -2023».

«Se fino a pochi mesi fa – prosegue Tavernise - sembravano un’enormità ventidue minuti, quale tempo medio da una chiamata di soccorso all’arrivo dell’ambulanza, oggi i fatti di cronaca ci restituiscono, in alcune parti della Calabria, tempi triplicati per un’ambulanza che arriva senza medico. Una circostanza, questa, gravissima e anticipata nel 2015, nella prima delle tre sentenze, che disponevano la riapertura dell’ospedale di Trebisacce, nel quale il Consiglio di Stato ha denunciato.

Una situazione intollerabile, che Trebisacce condivide con Cariati, resa più critica dall’assenza del personale medico sui mezzi di soccorso, contribuendo a rendere la nostra regione insufficiente su tutti i livelli essenziali di assistenza. Sentenze, poi, quelle citate, in attesa, ancora, di una piena esecuzione».

«Gli ospedali di Trebisacce e Cariati – conclude Tavernise - unitamente a quelli di Corigliano Rossano, hanno rappresentato in passato il fiore all’occhiello della sanità ionica. È tempo di restituire ai cittadini calabresi salute e dignità. È tempo di riparare torti ingiusti. Che sia nel redigendo Programma operativo 2022-2023, o nell’assimilabile nuovo piano di rientro, più rispettoso dell’autonomia regionale, come specificato recentemente dalla Corte Costituzionale. Con l’auspicio che il nuovo Governatore si circonda di esperti».