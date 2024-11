Il ministro lo aveva annunciato nel corso dell’audizione alla conferenza dei presidenti delle Regioni, oggi arriva la conferma a margine di un incontro all’università: la Calabria potrebbe presto dire addio al commissariamento

“Abbiamo presentato al ministero dell'Economia e delle Finanze una norma per permettere alle Regioni di programmare la loro uscita dal Piano di rientro che è stato uno strumento molto duro, ma senza il quale probabilmente sarebbe saltato il banco del Servizio sanitario nazionale”.



È quanto dichiarato dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, oggi a Bergamo a margine di un incontro all'università, sulla riforma socio-sanitaria lombarda.



“Con i commissariamenti delle Regioni con i conti della sanità in rosso non hanno funzionato alcune cose – continua il ministro. La prima è che per molti anni questi commissariamenti sono stati soltanto un elemento di controllo economico. Però è anche vero che quelle Regioni che erano completamente andate fuori controllo da un punto di vista dell'equilibrio finanziario sono tornate quasi tutte in pareggio”.



“Qualche passo avanti è stato fatto. La Calabria, per esempio prima non era neanche nella classifica dei Lea, oggi almeno è entrata. È sempre in una posizione bassa, ma meglio rispetto a un passato in cui non c'erano neanche una rete ospedaliera o gli atti aziendali”.