Protocollo d’intesa tra Regione Calabria e l’Università della Calabria per le scuole di specializzazione di area sanitaria: lo hanno sottoscritto il governatore Roberto Occhiuto nella sua qualità di commissario della sanità e il rettore dell’Unical Nicola Leone.

Il protocollo disciplina i rapporti e le modalità di collaborazione tra le parti per il funzionamento e la gestione delle scuole di specializzazione dell’area sanitaria. L’accordo è stato siglato in forza di quanto prevede l’articolo 6 comma 2 del Dlgs 502 del 1992 /e successive modifiche) che dispone che «per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del Ssn, le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con apposite convenzioni tra le Università, le Aziende ospedaliere, le aziende sanitarie provinciali, gli Irccs».

La normativa, integrata anche da decreti ministeriali e interministeriali, prevede poi che «il medico in formazione specialistica deve seguire con profitto il programma di formazione previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari, che si articola sia in attività didattiche sia in attività pratiche, quest’ultime da svolgersi frequentando a rotazione le strutture inserite nella rete formativa delle relative Scuole di specializzazione».

Nelle scorse settimane analogo protocollo era stato siglato tra la Regione e l'Università Magna Graecia di Catanzaro.